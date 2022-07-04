「金鉸剪」周國忠回顧40年電影剪接生涯 周潤發《龍虎風雲》最滿意作品 (23:12)

曾在電影圈打滾40年的周國忠，在今年的《第40屆香港電影金像獎頒獎禮》中獲頒「專業精神獎」。擁有「金鉸剪」美譽的他，曾是多位電影導演御用剪接師。周國忠原是黑白影片沖印公司的太子爺，因為一場六七暴動而獲得成為剪接師的契機，直至11年前才退下來。電影《特警勇戰黃金豹》是他的第一套剪接作品，兩年後正式入行，並於1980年加入新藝城剪接組，試過同時有5套戲放在面前要剪。「當時要趕檔期上映，導演一邊拍，我一邊剪，十分辛苦，試過10日10夜沒回家，公司又沒有牀，支持不住時就坐在麥嘉的大班椅休息一下。」

周國忠與不少導演合作過︰「黃百鳴、劉家良和劉家榮兩兄弟的戲，差不多都要我剪，林嶺東、高志森、麥嘉更一定要我剪。徐克和林嶺東要求高到暈。徐克自己識剪片，他有時睇完我剪好的片不是幾滿意，就自己落手剪兩刀，都幾得意。」周國忠指徐克是「最重手」的導演，和吳宇森不分高下。「什麼鏡頭都有，不分鏡，要好好記性，有時剪到被菲林纏滿身。」

已故樂壇天后梅艷芳曾經主演的電影《歌舞昇平》，在周國忠心目中難度最高。「我未剪過（歌舞片），剪一場跳舞戲都要剪3日，真的是考牌﹗」周潤發主演的《龍虎風雲》則是周國忠電影生涯中的最滿意及最畢生難忘的作品。「這套戲好看，演員做得好好，還有最深刻的就是這套戲是我剪，但不是出我個名，因為剪接報錯了另一個人名字，但海報都印好不能改，唯有算了！結果這套戲奪得亞太影展的最佳剪接，公司知道箇中原因，就叫我去台灣領獎。很尷尬，人人都說我贏得亞太影展的最佳剪接，但那個獎不是我名字。」

欲知專訪詳情，請留意明天（9月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）