加拿大粉絲助社工舉辦智障人士表演 姜濤︰真的很棒 (12:23)

姜濤的粉絲向來積極行善，早前一班「姜濤加拿大應援團」成員就協助當地一名社工Kyoko舉辦20位智障人士的表演。Kyoko事後在社交平台分享演出當日台前幕後的照片，感激姜濤加拿大應援團的幫忙。

他說︰「今天的大製作，兩個鐘有超過20位『仔女』演出，一點都不簡單。很感激我在姜濤加拿大應援團認識的朋友仔一口答應。知道佢哋應援姜濤叻，原來應援智障人士都好叻！包辦台前幕後。在前台招待嘉賓觀眾，及票務安排；後台就成team Annie G 般為學員化妝set頭扮得他們靚靚出場；之後場務都做埋幫手set景。最搞笑係，司儀最後仲幫手傳姜音。你哋簡直超級無敵！勁﹗ 就係你們那份投入，讓這個表演無懈可擊！父母觀眾任何人都被他們感動呀！真心感激大家﹗是你們，讓他們有尊嚴自信地踏上舞台。是你們，讓更多人認識他們。是你們，讓更多人知道姜糖的力量。是你們，讓別人知道，追星可以好有意義。」

Kyoko同時感激姜濤︰「真心感激姜濤﹗是你，讓我認識一班善良有愛心的朋友。是你，讓我領悟成就夢想的意義。是你，讓我知道我可以幫助更多的人。是你，讓我明白每個人都想被重視的。」

姜濤在Instagram限時動態轉發了帖子，留言︰「我看到了，真的很棒，辛苦了﹗」

（即時娛樂）