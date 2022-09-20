譚小環夫婦擬購回股份 對毛記葵涌開價感震驚 或集體辭職離開渣哥 (14:59)

前港姐譚小環與丈夫蔡強榮開設的「大渣哥茶記」擬購回毛記葵涌持有的49%股份。（Ig圖片 / 明報製圖）

經營網媒《毛記電視》及廣告生意的毛記葵涌（1716）昨天（19日）發出公告，委任本地免費報章am730前副社長馮振超為營運總監，即日生效。前港姐譚小環與丈夫蔡強榮開設的「大渣哥茶記」今日在社交平台發出嚴正聲明，表示擬以現時實際市值購回毛記葵涌持有公司的49%股份，惟毛記葵涌開出的價錢令整個渣哥團隊震驚。聲明指「事情若然繼續拖延落去，最終，渣哥團隊可能會集體辭職離開渣哥大渣哥」。

大渣哥茶記聲明內容如下︰

昨天，在傳媒報道得知本公司之單一大股東毛記葵涌，在其高級管理層有新任命，從而引發眾多媒體及社交平台議論紛紛，為免導致對公司產生不必要的揣測，在情非得已之下，唯有將以下發生了及正在發生中的事情公開，以正視聽。

渣哥一九九六懷舊小食店及大渣哥茶記，係由渣哥，小環及渣哥管理團隊於2014年創立。

由動蕩的2014年開始，眾所周知，一路走來殊不輕易，尚幸渣哥管理團隊仝人一直以來堅守信念，毋忘初心，無論前路如何艱難，亦都咬緊牙齦，迎難而上。

早於年多兩年前，公司之主要股東毛記葵涌已經沒有任何代表參與渣哥及大渣哥之管理及營運。亦於今年二月初，渣哥已經代表渣哥管理團隊，向毛記葵涌管理層正式提出終止合作，要求以2018年當時入股（只計算實際資產及負債）之同樣條件之下，以現時實際市值購回毛記葵涌持有之49%股份。

原因1... 2... 3... 4...... 如非必要，真的不想公開太多......

原本簡單不過的事情，由二月拖延至今已超過半年，其間亦已經迫不得已加入律師團隊協助，直至本月初，收到毛記葵涌開出的價錢，整個渣哥團隊都感到非常震驚。

源於這個價錢我哋真係無能為力，亦真的接受不了，更難於接受嘅係渣哥希望購回自己渣哥大渣哥嘅股份，竟然被要求以倍數計嘅價錢（而當日賣出係只計實際資產及負債）。

事情若然繼續拖延落去，最終，渣哥團隊可能會集體辭職離開渣哥大渣哥，縱使萬般不捨及面對雀巢鳩佔嘅殘酷現實，但在別無他法之下，集體辭職亦都可能係作為一間小店，能夠向財雄勢大嘅上市集團作出抗議控訴嘅唯一方法。

渣哥團隊直到這一刻，仍然希望雙方能夠達成共識，事情最終能夠得到圓滿解決，亦衷心祝願毛記葵涌業務繼續蒸蒸日上。

#沒有渣哥的渣哥仲係唔係渣哥

（即時娛樂）