King@C AllStar開騷前鯁魚骨 忍痛獻唱致甩嘴 完騷急求診 (17:04)

C AllStar及Dear Jane聯乘演唱會，早前因颱風而延期，結果由一場變成兩場，昨晚（19日）舉行尾場，眾人直言是因禍得福，今次亦是他們相識多年首度合作，不過C AllStar成員吳崇銘（King）獻唱《終點的擁抱》時一度甩嘴 ，他解釋因騷前吃鰻魚飯鯁骨，要強忍魚骨插喉嚨之苦唱足成晚。

King甩嘴後一臉尷尬，耿耿於懷向台下觀眾多次道歉，他解釋：「一路諗住條魚骨，自己開騷前一向有食鰻魚飯習慣，會令我覺得舒服一點，沒料到竟然鯁骨。」他被隊友陳健安揶揄失手因創傷性後遺症，還爆他曾要救護人員協助取出魚骨，但不成功。

騷後King稱對於失準甩嘴感美中不足，但魚骨一直卡在喉嚨，連說話也有影響，完成工作便會到醫院取出魚骨，但他仍堅持下次開騷前，會繼續吃鰻魚飯，他說：「因為食鰻魚飯感覺冇咁滯，邊度跌低就要邊度起番身。」

眾人表示只開兩場感不捨，大家雖然首度合作，已像夾了很多年，沒有預先綵排下，也相當有默契，陳健安笑指C AllStar與任何人也合拍到，一向是「順德人」，發現原來Dear Jane也是「萬能插」。

（即時娛樂）