湯盈盈宋宛穎談美麗定義：內在美比外在美更重要 (18:55)

由陳凱琳（Grace）主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，明晚（21日）播出第6集，邀得曾參選港姐的湯盈盈、張寶兒及宋宛穎擔任嘉賓。

3位嘉賓在節目中與Grace大談女性話題，包括何為「美麗」、受刻板印象影響的經歷、女性在職場上的待遇及改變先入為主觀念的困難等。

當被問及她們對「美麗」定義時，湯盈盈及宋宛穎認為，內在美比外在美更為重要。在Memory Lane環節中，湯盈盈憶述在入行初期，曾因外貌而被定型，經常被派演性感或擔當第三者角色，及後她透過不同綜藝節目展現個性，成功改變形象。

接著，她們與Grace談到女性在職場上待遇，張寶兒分享朋友曾向她建議，因單身女藝員更能得到觀眾喜愛，故她需從婚姻與事業中作出選擇。她亦透露男藝員剛巧相反，已婚的男藝員因家庭，建立了好丈夫或好父親的形象，而普遍更獲得觀眾的歡迎。

湯盈盈則說婚後常有朋友認為她有了依靠，可留在家中相夫教子，不用再花時間於事業中。此番說話令她感到失望，因爲過去努力工作成果，並沒有給別人看到，但她並未因此而氣餒，反而更努力工作，為了建立一個榜樣給長大後的女兒，和證明女性能同時擁有工作與家庭。

（即時娛樂）