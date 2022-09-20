依法相愛吧｜李世榮難忘拍攝高中戲分 李勝基自認唔專情 (18:36)

去年憑《衣袖紅鑲邊》晉升「韓劇女王」的李世榮，相隔5年與李勝基合作拍攝改編自同名網路漫畫《依法相愛吧》，劇集開播後成績亮眼，李世榮與李勝基接受「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，李勝基竟大爆頂不順所演角色「金正浩」用情專一，教他自愧不如！

對於首演浪漫愛情喜劇的李世榮而言，除了對《依法相愛吧》劇本一見鍾情，當知道拍檔是李勝基，令她毫不猶疑地答應參演。李勝基表示接演全因太久沒拍愛情喜劇：「這個劇本很紮實、很有趣。故事情節與我們日常生活息息相關，具有人性化的一面。」

在劇中李世榮飾演的追求平等和正義的四次元律師「金宥利」，除了參考原著漫畫，她與導演也經常討論角色：「現在掌握角色的方向，爲了給宥利塑造更加立體的人設，與其他前輩演員一起努力提高默契度。」李世榮認為自己現實中與「宥利」一樣，是位熱心又腳踏實地的人，她說：「宥利擁有溫暖的心，懂得傾聽別人的話。不同之處就是我們的時尚風格，因爲我喜歡樸素，很少穿引人注目的服飾。 」

至於飾演被稱為怪物天才前檢察官「金正浩」的李勝基，大讚角色非常聰明：「他可以很迅速做出理性的決定，但從別人的角度來看，似乎缺乏點點人情味。」

李勝基不諱言「正浩」把理性與邏輯放在首位，這個性格很像自己：「他的台詞對我來說，很易背下來。」至於不同之處，李勝基笑言就是正浩的專情：「因為他喜歡一個人17年了，對我來說並不適用，這可是我敬佩他（角色）的地方！」

談到劇中最難忘一幕，李世榮坦言是拍攝高中的戲分，「因為這些場景給人一種天真爛漫感覺，感覺好久沒回到學校了，對我來說既有趣又新穎。」但對李勝基來說就難找答案：「我覺得台詞比任何場景更感人，畢竟有很多台詞，既能給疲憊的觀眾帶來安慰，又能產生共鳴。」

（即時娛樂）