鄭秀文定期檢查乳房 孖許志安做運動 盼明夏開紅館個唱 (19:32)

天后鄭秀文（Sammi）今天（20日）一身Pink Lady打扮，以「粉紅大使」身分出席「癌症基金會粉紅革命」2022啟動禮，以身作則呼籲女士「Be Smart Check」。

Sammi認為任何年齡層的女士，都需要定期檢查乳房，她亦不例外，除了定期檢查，平時洗澡時亦會自我檢查，她說：「我有親人曾患乳癌，所以特別在意，關鍵在於心態，最重要保持心境開朗，吃得健康及做運動。」

持續做運動接近22年的Sammi笑謂，現在不做運動就周身不舒服，她說：「做運動的狀態好不一樣，不是貪靚，而是身體機能衰退慢一點。老公（許志安）都喜歡做運動，我們一齊做運動，但不是每天黐住。（一齊跑步？）我現在喜歡舉鐵，舉6kg，手臂練到有老鼠仔。」

Sammi家姐和弟弟受她影響，近年也愛上運動，她說：「家姐幾年前跟我一齊做Tabata，她現在雖然是個50幾歲的婦女，但都有肌肉。另一個家姐做瑜伽，細佬則打乒乓波，80幾歲的媽媽都在家中做甩手操，做運動量力而為，做到幾多就幾多。」

問Sammi何時舉行紅館演唱會？她表示已入紙申請明年開演唱會，自己希望暑假舉行，因夏天氣氛較好。Sammi覺得明年紅館演唱會意義很大，因為她今年50歲，很有紀念價值。問到為何去年不入紙申請今年舉行？她嘆氣說：「一言難盡！」

（即時娛樂）