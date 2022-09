next

女團COLLAR喜歡毛孩,她們的粉絲亦善心爆棚,為偶像送上驚喜。日前,COLLAR後援會以COLLAR名義做慈善,在攝氏35度高溫下,大汗疊細汗以人手將多箱狗糧,搬運到偏遠山區,相當有心。

事後,後援會將當日運送狗糧的過程放上社交網,火速得到邱彥筒(Marf)的留意及轉發,Marf入行前是獸醫護士,向來心繫毛孩,Marf嘉許粉絲並表示:「辛苦了!好好休息!Bless all the kind and beautiful souls。」

