Ben Sir否認跟無綫不歡而散 辦網上教育平台開拓「水路」 (21:52)

歐陽偉豪（Ben Sir）和崔碧珈等今晚（20日）出席電影《神探伽俐略 沉默的遊行》香港首映禮。約滿無綫回復自由身的Ben Sir透露，最近跟不同單位、團隊及電視台洽談他兩個計劃：喜劇《教育風雲》和綜藝《全球廣東話大曬冷》，當中包括ViuTV和香港開電視，但就沒有提及無綫。

問到是否曾被無綫「Ban橋」？Ben Sir表示沒有：「跟很多人都講過，無所謂啦，哪裏有工作做便去那裏。」有30年教育經驗的Ben Sir，希望把《教》拍成電視劇或電影，劇本已在腦海，由他做主角，心儀女主角原本是黃夏蕙，但對方已不在香港，所以要再想人選，他說：「我想讓大家知道我是喜歡演戲的，仲演自己的作品。」

問到與無綫是否不歡而散？Ben Sir否認，亦指雙方沒有不和，他說：「只是在一間學校畢業了，始終都要離開。（斟你續約？）有傾過，但大家明白事理，只是我想下山，亦非報道所指挽留不遂。如有合適的工作都會合作，而且我還有劇集播出。」

談到收入有否減少？Ben Sir稱反而多了時間發展其網上教育平台，開拓多了一條「水路」，收入穩定，讓他有空間創作。

（即時娛樂）