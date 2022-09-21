陳奕迅宣布12月開18場紅館騷 公開發售近5成門票 每人限買4張 (12:32)

陳奕迅（Eason）宣布12月9-11日、13-14日、16-18日、20-22日、24-26日、28-31日假紅館舉行18場《陳奕迅FEAR AND DREAMS香港演唱會》。為令更多歌迷買到門票及打擊黃牛黨，今次演唱會會取消銀行信用卡優先訂票，將接近五成門票公開發售及每人限買4張。

演唱會門票將於10月6日（星期四）上午10時起於城市售票網公開發售，觀眾可透過城市售票網網頁、流動應用程式My URBTIX及信用卡電話購票，首日每人每次限購最多4張門票，不設信用卡優先訂購及不設售票處售票。票價為980元、680元及480元。

今次演唱會主題是「FEAR AND DREAMS」，Eason早在3年前已定好，3年後的今日他不覺得心中所想有改變，所以沿用這個演唱會名字。至於「FEAR AND DREAMS」的意思，Eason說︰「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」Eason上次開騷曾在世界各地舉行共135場演唱會，主辦單位被問到今次會否打破上次紀錄時說︰「有關詳情將陸續公布，破不破紀錄不重要，Eason只是希望可以去世界各地不同地方與歌迷見面。」

（即時娛樂）