草蜢拍廣告寓工作於娛樂 預告下月紅館演唱會舞不停 (15:13)

草蜢最近再為成人奶粉品牌拍攝全新廣告。3子透露年初已開始為下月舉行的紅館演唱會備戰，開會、練歌和健身，因此拍攝廣告時要在平地跑、在跑步機上跑，還要出盡全力衝線跑，都能輕鬆完成任務。

談到要在疫情下舉行演唱會，除了鍛練體能，亦要加強免疫力，保障自己、團隊和觀眾。蔡一智說：「呢個時候，呢個廣告出現，非常時令！提醒大家要注意身體內外嘅健康，我過往只係靠多飲水。」蔡一傑說：「腸道健康非常重要，有時我會食益生菌。」蘇志威則表示小心飲食和多做運動保持最佳狀况。

蔡一智笑言：「導演知道我哋好鍾意做運動，今次廣告開正我哋嗰瓣，雖然不停跑，其實好輕鬆。事關平時我哋成日跑10公里，計計吓，今日仲跑少咗添！」蘇志威說：「今次拍攝好生活化，我哋喺啲跑步機上跑，其實有啲office會有跑步機，坐得耐要跑吓，郁動吓！」

除了跑步，今次廣告還加入很多跳躍動作。草蜢拍攝時互相提點要露出最靚仔表情，被導演大讚專業。跳跳紮的草蜢揚言寓工作於娛樂，蔡一智說：「真係筍工，開工又可以做運動，最開心係今次廣告仲有另一個任務，就係宣揚多運動。嚟緊開演唱會我哋諗住唔落台㗎啦，一直喺台上唱跳，所以我請咗私人教練又行山游水，確保夠氣同大家喺紅館玩番夠本。」蘇志威坦言每日在健身室狂操6小時，以保持最佳狀態。蔡一傑表示為準備開騷，專注健康餐單和加碼操練。

（即時娛樂）