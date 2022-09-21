好聲好戲2｜陸浩明大翻身獲汪明荃讚萬能 宋宛穎聲演激似周海媚 (16:24)

無綫《好聲好戲》第二季昨晚播出的一集進行「拍檔聲演」環節。陸浩明（6號）請來宋宛穎（Sabrina）聲演《回到未嫁時》，化身黎明的6號「戲味」大有進步，更成功抹去不少司儀腔，令曾叫他專心做主持的主席評判汪明荃（阿姐）改觀，讚他是萬能。宋宛穎以復古造型亮相，聲線激似周海媚，且成功模仿90年代說話腔口，被評判之一的黃鳳英讚有驚喜，英文名應改為「Surprise」。

袁文傑找來《愛‧回家之開心速遞》拍檔滕麗名聲演《野蠻奶奶大戰戈師奶》許紹雄向阿姐表白的情節，兩人合作多年默契十足，一唱一和火花四起，袁文傑更展現出其鬼馬跳脫Tone及多國語言。阿姐大讚︰「睇得好開心，好有喜劇感，估唔到袁文傑做得咁好。」化身野蠻奶奶「O姐」的滕麗名十分搶鏡，神還原阿姐當年神韻。

暫時「捧蛋」的黃俊豪請來好友陳庭欣古裝上陣聲演《公主嫁到》。上兩回合輸到貼地的他，在今個回合一洗頹勢，懶音甩嘴情况大有改善，喜劇感亦拿捏到位。評判黃啟昌讚他表現好，黃鳳英直言黃俊豪的表現令她刮目相看。

因聲演《執到寶》表現出色而被封「TVB全面女藝人」的李佳芯，將聯同黃庭鋒聲演《男親女愛》，爭取進入決賽的最後一張入場券。

（即時娛樂）