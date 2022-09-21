張繼聰感恩曾被攻擊抹黑 生活富足不等於銀行存款多寡 (16:57)

張繼聰早前接受香港開電視訪問，他談及即將舉行演唱會時說︰「我7年前完成演唱會，感覺圓滿，有個感覺要專心拍戲。疫情開始時，我與大家一樣不能外出，很多拍攝都停了。我買了部電腦，看現在做音樂的軟件是什麼程度，買來試玩，玩一會就不如自己寫歌。寫寫歌後，就不如辦個演唱會，就是這樣產生。」

阿聰今次會將以往寫給其他歌手的大熱作品放入演唱會中，他坦言從未後悔沒有把這些歌留給自己唱︰「這些歌若由我唱可能就不是大熱，要感謝當時那些歌手幫我唱了這歌。每個作品都有自己的命運，只要做好自己，能控制的就做好點，控制不到就放開點，這樣會開心一點，否則會有很多煩惱。人生經歷這麼多，事事都問如果嗎？我從來不想這些，覺得所有發生的都是最好，就算當時覺得不好，後來會想幸而有經歷過。」

重提當年被指「食軟飯」，阿聰回憶20幾歲時常被攻擊和抹黑，但這些經歷令他成長，短短幾年就承受了其他人一生的指指點點。他說︰「你想若是上班族，最多在茶水間被說兩句，社交平台被說兩句，你也會不開心。我是被全香港人講了幾年，我覺得這是很好的成長機會。」

談到自己在演藝事業上的成就，阿聰說︰「很難自己說有成就。我覺得人生所有事都很幸運，很美滿。演員方面，我有很多機會去試，與很多好好的伙伴合作，從他們身上學到很多，自己有很多機會磨練。唱歌對我來說是很喜歡的事，這未必可成為我的事業，我未必能透過這事掙很多錢，因為香港做音樂很困難。如果我有能力推出一些自己想出的歌，就覺得這是富有的表現。富足不是你銀行有多少錢，或別人覺得你多聰明。富足很簡單，你想做些事，又有能力做到，就是富有的表現。」

（即時娛樂）