余黎青萍批港姐少布 何小慧稱不會改變泳裝款式：早已安排好 (17:24)

何小慧表示今屆決賽的泳裝款式不會改動。（資料圖片）

監警會委員余黎青萍批評現時的電視及電影的色情暴力元素泛濫，同時指無綫電視（TVB）的《香港小姐競選》泳衣問答環節，指佳麗們「少布到不得了」、「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要著三點式答問題呢？我真係唔明。」

電視廣播有限公司（TVB）企業傳訊部今日發聲明，稱會就所有針對性之不實指控及惡意揣測保留法律追究權利。

港姐統籌經理何小慧今天（21日）出席港姐活動時表示，有關言論會影響港姐聲譽，而公司已即時發出聲明回應，相信都不用她講任何事，她說：「港姐是50周年的品牌，公司已很快作出反應去保護。（泳裝款式會否改動？）不會，因早已安排好，泳裝環節一向有，亦不是特別性感，我還聽到有網民說上次泳裝不夠性感，但我們不是賣弄性感。」雖然鬧出是非，但何小慧指大家士氣無受影響，擔心的只有疫情，佳麗們會加倍小心，希望能順利舉行。

提到特首夫人李林麗嬋擔任大會評判之一成為焦點，何小慧表示特首夫人是公益金會長，很開心今次能合作，希望能籌得更多款，並指對方收到邀請時更一口答應，非常支持，但特首李家超當晚相信不會現身。

相關新聞：余黎青萍批評港姐少布 曾志偉面前著三點式答問題 TVB對惡意及不實指控保留法律追究權利

（即時娛樂）