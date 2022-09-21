林希靈《一公升眼淚》感觸良多變喊包 余思敏拍節目「自肥」 (18:31)

由余思敏（Sammie）、「港產百萬YouTuber」馬田主持的香港開電視新節目《馬田港原味》，將於下周一（26日）逢星期一至五，晚上8時30分播映。2位主持透過節目，帶領觀眾走入本地不同農場、漁場、工場，搜羅特色食材及食物，感受「港搵．港煮．港食」快樂三部曲。

節目主要講飲講食，Sammie笑言希望透過節目「自肥」，向馬田偷師，學煮不同菜式。問到Sammie有否因拍攝而增磅？她表示不單沒有增磅，反而瘦了一圈，她說：「拍攝行程好趕同密集，好多外景又會開早，好彩平時湊小朋友返學都慣，多謝製作團隊配合到。拍攝過程，好多長時間外景，加上天氣炎熱，開工兩日已曬黑咗。」

近年Sammie主力照顧小朋友，幕前工作大減，今次拍攝可有不習慣？她表示：「有適合又配合到時間（的工作）先接，始終想平衡工作同生活；一對仔女都大咗、返小學，的確多咗Me Time可以學嘢、接工作。」

由林希靈主持的另一新節目《一公升眼淚》，與《馬田港原味》同日（26日）首播，節目逢星期一至五晚上10點30分播映。以各行各業的港人，在疫下逆境生活為題，林希靈指拍攝期間感觸良多：「呢個節目應該係我入行以來，流過最多眼淚嘅節目，每次同嘉賓傾偈，好多時大家都傾到眼濕濕。」令她最印象深刻的是失業劏房爸爸：「感覺上疫情底下，人真係好渺小，好無助，大家都過得好唔容易﹑好艱難。」

（即時娛樂）