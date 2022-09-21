Dash@Mr.自爆兩年前患上鼻咽癌︰放心 我很頑強 (18:41)

樂隊Mr.的低音結他手譚健文（Dash）在昨晚ViuTV播出的一集新節目《你是我的後援會》中，自爆兩年前不幸患上鼻咽癌。他說︰「當時是2020年8月，我檢查後發現患上鼻咽癌，然後要進行從未試過的化療和電療。我心想︰『咩料呀？』我一完成治療，有狀態後第一件事是選擇返工，覺得我可以正常自由出入，不論駕車還是坐車也好，都要靠自己一步一步走出來。」

Dash說他當時的工作地點跟好友鄧子超（小B）的茶餐廳很近，兩人不時見面，最後將自己患癌的真相告知小B。小B說︰「當時我的情緒很混亂，不能問，但想到原來有可能和這個朋友離別，當下的情緒就到。當時知道他有頑疾，但他在我心中是很重要的人，所以不敢問他。」Dash安慰道︰「放心，我很頑強。」

Dash今日在社交平台分享他與小B的合照，留言︰「由細到大成日聽人講人生不如意事十常八九，治癌賽後檢討嘅結果係我認為冇必要就不如早啲唞，因為透支自己身體嘅後果好大機會慘過戶口唔見咗兩球（二百萬），患重病後真係有排愁。不過愁還愁，心態真係決定一切，盡量放眼於身邊嘅『幸福』而唔係自己嘅不幸，因為比自己辛苦、痛苦嘅，大有人在，患病後無論輸贏都係為自己同埋愛自己嘅人爭一口氣，一切隨命運安排。」他又在文中表示︰「癌症未算最可怕，更可怕嘅係自己嘅軟弱。」

Dash 2017年和拍拖4年的Joana結婚，兩人育有一女。Dash的孖生弟弟譚健榮是商台DJ朱薰的老公。

（即時娛樂）