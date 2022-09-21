琦琦擔任港姐「最上鏡小姐」評判 注重佳麗鏡頭敏感度 (18:49)

《2022香港小姐競選》決賽將於9月25日（星期日）紅館舉行，今天（21日）舉行記者會公布詳情，並安排19位候選佳麗會晤大會評判與「最上鏡小姐」評判，當中包括特首夫人李林麗嬋，她以香港公益金會長身分出席，但未有受訪。琦琦﹑陳法蓉﹑周勵淇（Niki）及甘國亮擔任「最上鏡小姐」評判，但Niki有工作在身未有現身。

琦琦透露其評選標準，首先是佳麗對鏡頭敏感度要高，並要放鬆些，盡量將自己最好一面表現出來，自信也很重要。雖然首次與佳麗們見面，但琦琦已對幾位留有印象，並拍下佳麗們照片作記錄，回家做功課，又給予佳麗們貼士，決賽前多飲水和勤敷面膜。

問到可會叫17歲女兒任晴佳「幫眼」？琦琦說女兒因為考試，沒有空。至於將來會否叫女兒參選？她表示：「她應該不會，廣東話又不好。」有指女兒正式出道，琦琦強調現時女兒讀書才是首要：「她簽了公司，但她目前最大興趣是讀書，時裝也喜歡，因為這個已在她DNA。平時就算有工作，都是假日才做。（是否讀完書先？）她現在才Grade 13，還有很長遠，順其自然。」

談到丈夫任達華現身處內地工作，琦琦爆兩父女一日通幾次電話，女兒放學、睡覺前就會打給爸爸，有時爸爸正在工作聽不到，女兒就扁嘴投訴：「爸爸一見到女兒就暈晒，前世情人嘛。」

（即時娛樂）