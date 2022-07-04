Summer Girls沙灘穿泳衣答問題 「細龍太」陳思圻稱正常 不存在不良意識 (22:37)

陳思圻和張明偉表示節目背景在沙灘玩水上遊戲，佳麗穿泳衣是很健康正常的事，不存在刻意暴露或帶有不良意識。（資料圖片）

「細龍太」陳思圻（前名陳偉琪/Vicky）與張明偉，合作主持香港開電視以夏日水著為題材的選美節目《Summer Girls 2022》，將於周日播出。

監警會委員余黎青萍在會議上討論涉及虐兒案件情况時，批評電視及電影涉及色情與暴力元素「非常泛濫」，並以無綫電視的《香港小姐競選》為例，指佳麗穿泳衣在問答環節「少布到不得了」，其言論引起熱議。無綫今天（21日）發聲明回應批評，認為有關人士言論涉誤導觀眾成份和帶有針對性，之後余黎青萍亦再發聲明作出回應。

陳思圻和張明偉表示節目背景在沙灘玩水上遊戲，佳麗穿泳衣是很健康正常的事，不存在刻意暴露或帶有不良意識，強調玩遊戲是健康運動。

他們說：「節目完全沒有散播色情，大家想多了。節目中不是專登叫佳麗穿泳衣答問題，只是巧合在玩部分遊戲環節中要答問題，為考驗她們急才，過程表現她們開心、自信和自然一面。」

2人又補充，節目分別有泳衣和晚裝環節，表面看似標榜3點式為主打，實際有「Summer Talk」環節，是深入探討話題，從對話中了解她們談吐、性格及思想，藉此真正認識佳麗。

（即時娛樂）