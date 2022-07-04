仨心友行3｜李佳芯被麥美恩窒「事後」出場 劉穎鏇哽咽不捨媽咪獨自留美 (23:14)

麥美恩在節目內是搞笑擔當，跟仙氣擔當的劉穎鏇有極大反差。（大會提供）

由黎諾懿主持的《仨心友行3》今日（21日）起在J2台播出，今季邀得李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）做拍檔，一起深入「秘密花園」體驗簡樸田園生活。

Mayanne以連身短裙「女神look」亮相，未料落車不久即破功，「村姑」上身的她用丹田大叫「好曬」，又「遙距」召喚諾懿，嘈到拆天！其後聽說有異性「同屋主」，Mayanne立即「Bling Bling眼」問有沒有得揀，跟發出陣陣「仙氣」的Tiffany極大反差；至於遲遲未現身的Ali原來睡過頭，甫到埗便以笑遮醜狂耍冧，遭Mayanne取笑：「Ali係視后嚟架嘛，梗係『事後』先出現。」

3女首項任務是「以物易物」換驅蚊艾草，席間遇上講潮州話的農村婆婆，美國回流的Tiffany因而發掘出語言新技能。眾人玩童年玩意「東南西北」，Ali自爆兒時玩開「鹹濕版」；至於Mayanne則聲稱擁有一對具摧毀性的「臭手」，相當耐人尋味；家中獨女Tiffany則自爆兒時有「隱形玩伴」，嚇到諾懿滴汗回應：「我哋呢個唔係靈異節目嚟。」

明晚（22日）播出第2集，諾懿為進擊的Mayanne請來謝東閔作客，謝東閔協助她們製作「雞屎藤」糕點之餘，又分享跟家人相處點滴；Tiffany和Mayanne談到講到返港發展經歷時，不約而同眼濕濕，Mayanne透露平日靠電話與身在外地的家人聯繫感情，並謂自己通常報喜不報憂。

Tiffany則透露父親選擇留港陪她打拼事業，一家三口因而分隔兩地，而想到獨留美國的媽咪，Tiffany即忍不住哽咽：「我成日都好擔心媽咪，如果唔係父母咁大嘅Support入行，我諗我唔會做到依家，所以我好想做多啲成績出嚟，咁先算係對佢哋一個交代。」

自言跟Mayanne一樣報喜不報憂的Ali，稱由舊東家轉投無綫時，曾因人工落差而掙扎，為免家人擔心，她沒向家人提及並如常畀家用。但Ali最後還是向李爸爸坦白轉工遇到困難及內心種種掙扎，獲李父力撐：「你去啦，你得㗎！」

（即時娛樂）