好聲好戲2｜李佳芯失準臨尾香 袁文傑殺入決賽 孖蘇韻姿樊亦敏爭冠 (14:23)

無綫節目《好聲好戲》第二季的第三輪出賽藝人包括李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪。

昨晚一集，Ali伙拍好友黃庭鋒聲演《男親女愛》，首兩個回合表現出色的Ali，最終回竟然「臨尾香」，不在狀態的Ali聲沙沙，亦未能還原「Miss Mo」（鄭裕玲飾）奄尖腥悶神韻，主席評判之一潘文柏說：「你把聲出唔到嚟，太斯文喇，嗰種辣完全出唔到。」另一評判李致林也說：「語氣落差唔夠明顯。」黃鳳英則指Ali應付的片，難度系數不算高，認為Ali應可有更好表現。最終Ali只獲5盞綠燈，大比數落後其餘3名滿分對手。

完成第三回合比賽後，3位主席評判與龍天生、黃鳳英退席商討賽果。Ali最終回失準表現，令其失去不少分數，汪明荃說：「佢把聲去唔到應該要去到嘅Level。」袁文傑則因最終回爆Seed「大翻身」，令評判們留下深刻印象、其中阿姐激讚：「真係好鍾意佢做Benz雄（許紹雄），一睇佢個樣就係Benz雄！」潘文柏也說：「佢配得出奇地好。」成也司儀腔敗也司儀腔的6號，被指「每一粒字都好清晰，但配落角色就有啲輸蝕」，至於黃俊豪則獲讚懶音大有改善。

最終獲得4票的袁文傑，揮低只獲1票的Ali，成為最後一位晉身決賽藝人。袁文傑事後有感而發表示：「記得第一輯阿姐講過一番說話，令我好感動，佢話希望製作人唔好用嚟用去都係嗰幾個，要用多啲其他人，我覺得阿姐已經幫我哋講咗，咁我哋都要爭氣啲先得。」

本周六（24日）晚播出《好聲好戲》第二季決賽，袁文傑將聯同首輪出線者蘇韻姿、次輪出線者樊亦敏終極一戰，值得留意的是3位皆有份演出《愛．回家之開心速遞》，今次名副其實「愛．回家」內鬥。

（即時娛樂）