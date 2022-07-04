過時‧過節｜「登神CP」首度電影同框 Edan被Anson Lo痛罵逃避現實 (15:47)

由新導演曾慶宏執導的新片《過時‧過節》將於11月24日上映，該戲由毛舜筠、謝君豪、MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）、談善言、袁澧林及馮素波主演，月初更喜獲晉身釜山影展參展電影消息，曾慶宏下月初親身飛往釜山跟觀眾見面。

電影海報及預告首度曝光，海報內容豐富，同一餐桌上眾人懷着不一樣情緒，人物關係千絲萬縷。故事中眾人懷著些放不低的心結，從預告片中看到，眾人關係逐漸撕裂，預告片開首已經進入緊張狀態，飾演夫妻的毛舜筠與謝君豪，疑似陷入婚姻危機，令觀眾好奇這家人將如何重修關係，達到「齊齊整整」？

本片更是「登神CP」呂爵安及盧瀚霆，首度於電影中同框演出，2人在片中是互相扶持好友。Edan飾演的兒子「阿陽」與謝君豪飾演的「父親」，父子關係決裂後吐心聲：「佢有冇喺我嘅角度諗過？」反過來被Anson Lo痛罵：「你𠵱家咪即係喺度逃避現實囉！」

《過時‧過節》是一部關於家人關係的電影，故事由導演受自身家庭經歷而啟發，道盡家人之間溝通和相處。曾慶宏表示：「當年少的我離家出走時，沒想過15年後會帶一部電影回去。數年前，我鼓起勇氣回家過冬，席上忽然有悟，怎麼事隔10年，大家仍跟從前一樣？很多關係的結仍未解開，大家都老了，但溝通上並沒有成長過。我開始明白到，對有些人來說，溝通可能不是一個選擇，而是個障礙，從此我便嘗試不去怪責昨日的創傷。如果我早點回來，有些傷痛是否可以避免？這便是《過時‧過節》的初衷。」

（即時娛樂）