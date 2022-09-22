余黎青萍斥電影電視涉色情暴力 成虐兒案元兇之一 馮德倫發文反擊 (16:33)

監警會委員余黎青萍近日在會議討論涉及虐兒案情况時，直斥現時電視及電影涉及色情、暴力元素氾濫，同時點名TVB的《香港小姐競選》泳衣問答環節，佳麗穿得「少布到不得了」，事件惹起熱議，無綫方面昨天（21日）發聲明強烈譴責，稱會就所有針對性之不實指控及惡意揣測保留法律追究權利，而余黎青萍及後亦發聲明，回應有關自己的言論。

事件繼續發酵，身為電影人的馮德倫昨天在Ig貼了韓國電影《無聲吶喊》的海報，並發文反擊：「虐兒問題嚴重當然要重視，保護兒童是必要。把責任推到香港影視，請拿出證據，有統計嗎？不會是社會壓力，貧窮問題...嗎？電影暴力氾濫？香港電影何來的氾濫？一年不到幾十部。有電影之前世界沒有虐兒問題嗎？電影從來都反映社會問題，好的電影還會帶出阻嚇作用。有看過無聲吶喊﹑PLATOON嗎？香港影視行業已經非常難做，還在落井下石，要擦存在感麻煩去其他地方。」

至於已離開無綫的歐陽偉豪（Ben Sir）亦在社交網發文，為舊東家講公道說話：「約滿走咗人我都要講句公道說話。你批評香港小姐泳衣太少布，就好似批評議論文太少詩意；批評白開水太淡，批評阿婆太少頭髮。我幾年後住老人院睇香港小姐時，睇見佳麗係着樽領泳衣，我即刻爆血管，死因係畀件樽領泳衣勒死。生活點復常呀？」

（即時娛樂）