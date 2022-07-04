MIRROR演唱會事故逾55天 舞者阿峯感內疚 向Mo父道歉 (18:09)

MIRROR的紅館演唱會墜屏意外發生近2個月，盆骨和腰部被壓傷的舞蹈員張梓峯（阿峯）已出院休養，但情况較反覆。今天（22日）阿峯在社交網貼了跟李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師的合照，阿峯表示他們仍等候一個真相。

阿峯表示之前有機會見到阿Mo家人，當他見到Mo爸爸一刻，內心很複雜：「我覺得自己因為當時無能力再救Mo多一步而充滿內疚，同時望住佢哋屋企人同蘇晴心力交瘁嘅樣而覺得心痛...我好想同佢講一聲『對唔住，我當時救唔到呀Mo...』」

阿峯表示每當他起身﹑吃飯及睇醫生，好像一個正常人的時候，都會突然想起仍在醫院的阿Mo：「然之後當晚所有嘅場景，就會喺我眼前面重新再發生一次，我每一次都要孭（瞇）埋雙眼揼（耷）低頭，調整自己嘅呼吸，先至可以令到依個畫面暫時停低。」

阿峯反問自己是否真的可以當沒事發生並如常生活，他說：「最近喺我書包發現呀Mo個演唱會pass...我見到個一刻個心好難受，感覺好空洞，好似隔咗好耐咁，但係一瞇埋眼又好似琴日發生嘅事。

有時見到熟人問候我，我都會覺得變成一種無形嘅壓力，因為每次有人一問候我，我就諗起出事當晚嘅所有場面.....最近，每一日嘅治療，身體嘅痛楚令我睡眠質素同精神都好差，處理日常生活嘅嘢都未處理到，但係我會繼續努力，好快會親身交代返我自己嘅情況..之前大家嘅關心未能一一回覆交代...希望大家體諒，之後一步我會慢慢同大家講。Mo，你要振作，我地都好掛住你，好想陪住你！」

另一位舞蹈員Angus亦在社交網貼了班舞者跟蘇芷晴及Mo爸爸見面的照片，Angus寫道：「事發後第一次與mo的家人及soching見面。

自從演唱會第一天完結在後台和soching（蘇芷晴）見面後，事隔大約一個多月才能見面和交談，期間真的非常擔心她，看着她神情低落只感到哽咽難言，知道她原來都在擔心我們，令我更痛心，唯有可以做的只有互相擁抱，給予大家力量。

記得當天李牧師和家人交代Mo的情況和整個災難的詳細經過時，感到悲痛欲絕，大家情緒都非常激動，除了哭和互相扶持，我們做不了什麼，非常無助。

最後大家一起為Mo去禱告，其實我們最希望的只有Mo能完全康復，一起繼續走下去！辛苦了soching和Mo的家人，大家都會支撐着你們的。Mo大家都很想念你，we are all here for u」

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（即時娛樂）