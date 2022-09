MIRROR演唱會事故逾55天 舞者阿峯感內疚 向Mo父道歉 (18:09)

MIRROR的紅館演唱會墜屏意外發生近2個月,盆骨和腰部被壓傷的舞蹈員張梓峯(阿峯)已出院休養,但情况較反覆。今天(22日)阿峯在社交網貼了跟李啟言(阿Mo)父親李盛林牧師的合照,阿峯表示他們仍等候一個真相。

阿峯表示之前有機會見到阿Mo家人,當他見到Mo爸爸一刻,內心很複雜:「我覺得自己因為當時無能力再救Mo多一步而充滿內疚,同時望住佢哋屋企人同蘇晴心力交瘁嘅樣而覺得心痛...我好想同佢講一聲『對唔住,我當時救唔到呀Mo...』」

阿峯表示每當他起身﹑吃飯及睇醫生,好像一個正常人的時候,都會突然想起仍在醫院的阿Mo:「然之後當晚所有嘅場景,就會喺我眼前面重新再發生一次,我每一次都要孭(瞇)埋雙眼揼(耷)低頭,調整自己嘅呼吸,先至可以令到依個畫面暫時停低。」

阿峯反問自己是否真的可以當沒事發生並如常生活,他說:「最近喺我書包發現呀Mo個演唱會pass...我見到個一刻個心好難受,感覺好空洞,好似隔咗好耐咁,但係一瞇埋眼又好似琴日發生嘅事。

有時見到熟人問候我,我都會覺得變成一種無形嘅壓力,因為每次有人一問候我,我就諗起出事當晚嘅所有場面.....最近,每一日嘅治療,身體嘅痛楚令我睡眠質素同精神都好差,處理日常生活嘅嘢都未處理到,但係我會繼續努力,好快會親身交代返我自己嘅情況..之前大家嘅關心未能一一回覆交代...希望大家體諒,之後一步我會慢慢同大家講。Mo,你要振作,我地都好掛住你,好想陪住你!」

另一位舞蹈員Angus亦在社交網貼了班舞者跟蘇芷晴及Mo爸爸見面的照片,Angus寫道:「事發後第一次與mo的家人及soching見面。

自從演唱會第一天完結在後台和soching(蘇芷晴)見面後,事隔大約一個多月才能見面和交談,期間真的非常擔心她,看着她神情低落只感到哽咽難言,知道她原來都在擔心我們,令我更痛心,唯有可以做的只有互相擁抱,給予大家力量。

記得當天李牧師和家人交代Mo的情況和整個災難的詳細經過時,感到悲痛欲絕,大家情緒都非常激動,除了哭和互相扶持,我們做不了什麼,非常無助。

最後大家一起為Mo去禱告,其實我們最希望的只有Mo能完全康復,一起繼續走下去!辛苦了soching和Mo的家人,大家都會支撐着你們的。Mo大家都很想念你,we are all here for u」

