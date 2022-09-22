90歲胡楓染疫後康復勁風騷 膺「傑出華人藝術家大獎」感鼓舞 (18:22)

胡楓（修哥）早前確診新冠病毒，原定9月10日紅館舉行的演唱會需延期，大會日前公布11月12日下午3時在紅館開騷。修哥今天（22日）透過Zoom形式會見傳媒，精神不錯的他對鏡頭揮手，說話中氣十足，並稱：「我算復原快！」對於大會已火速安排新檔期，他笑說：「好開心，『楓』騷，真風騷！」

個唱嘉賓也重新度期配合，包括契仔「歌神」張學友，修哥說：「嘉賓方面我交給何麗全主辦單位去搞，我的工作是唱好歌，其實我不太想驚動他們，但他們好有熱誠遷就幫忙，令我好感動，連我個女婿今次都從英國趕回來捧場。」

修哥表示確診後，收到來自各方親友發短訊慰問，患病中感窩心：「好多遠方朋友很久沒見都問候我，人在美國的劉家傑都託苗可秀關心我。」他憶述患病後困在房間10幾天，但非常適應隔離日子，吃完西藥感到疲倦便休息，睡醒後看電視、唱歌、郁動打發時間，自己懂得調節，不覺得好悶：「平時健康好重要，中完招健康好得快，不過食太多西藥不太好，所以會食中藥去中和西藥，朋友也燉陳皮川貝給我飲，日常飲食保持清淡，盡量吃有益食物，有食花膠，我喜歡吃生果，每天必食。」

修哥直言騷前會減少外出食飯，但不完全抗拒社交生活，他笑說：「不出街怕個人會變得好鈍，有機會就出外見朋友，但不會經常去，日常去散步鍛練身體，又會將演唱會歌單練得更熟，朋友笑我有金句『行多啲、坐少啲』。」

講到個唱延期後，仍維持下午3點舉行，修哥解釋捧場客有不少老友記，希望帶來方便：「朋友話演唱會好夜散場，見過有長者鼓躁，呻等車大半小時都等不到，我聽到非常不安，希望觀眾今次睇完騷光猛猛回家。」

「第七屆世界傑出華人藝術家大獎」公布修哥成為得獎者，他為此好開心，但謙稱得獎感慚愧：「我只不過是一個電影電視工作者，對工作有熱誠、認真，這是最傑出的條件，但我不覺得自己是傑出人才，有獎攞好汗顏，不過對我好有鼓勵性，希望90歲後繼續努力，好似親友都恭喜我，希望等完成個唱後，跟大家食餐飯慶祝。」

（即時娛樂）