郭富城扮王子 睡前跟囡囡講故事 讚女兒遺傳「舞」功 (18:43)

郭富城（城城）今天（22日）以環保大使身分，到紅磡出席連鎖快餐店活動，席上與卡通人物Baby Shark同台，推出環保減塑。

城城覺得集合各方力量做環保工作教育下一代，意義重大，他在日常生活身體力行，外出用餐自備餐具和咖啡杯，並透過遊戲和有趣方式，向分別5歲和3歲的女兒Chantelle與Charlotte灌輸環保教育，他說：「大會推出環保題材圖書，我可以帶回家跟兩個女分享，我和太太（方媛）平時都會分工，睡前跟大寶、二寶講故事，最喜歡聽Elsa公主故事，我就扮演王子。」

城城笑指兩女兒做完功課，最愛看Baby Shark影片，而遺傳他的創意和舞蹈感，喜歡自由發揮跳舞，又說：「我會坐在一旁欣賞她們跳舞，有時都會出手教舞步。大寶比較懂事，我會集中跟她講解環保，因為二寶什麼都學家姐。」

此外，城城日前被發現在中環石板街跳舞，他透露是拍廣告：「廣告主題是和世界對話，我要靠肢體動作表達，沒有唱歌、說話，花了很多時間綵排，很久未試過在街上跳兩日舞，都幾消耗體力，還觸動到腳部舊患，始終石板街凹凸不平，跳起舞都有點難度。」

城城最近又忙於睇劇本，預計10月前往內地開拍電影，目標是農曆年前回港過節，該片題材關於元宇宙愛情，會跟內地女演員談情，有別於近年主演的律政、警匪片，對他來說是新嘗試。

（即時娛樂）