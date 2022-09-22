王丹妮任米蘭時裝周首場嘉賓 跟金多美Lily Allen喜相逢 (18:58)

憑電影《梅艷芳》膺最佳新演員的王丹妮（Louise），近日以嘉賓身分飛往米蘭出席時裝周，她亦成為今次米蘭時裝周昨晚舉行首場大型時裝騷的首位香港嘉賓，而同場更有韓國著名女演員金多美、英國著名歌手Lily Allen，令Louise感到興奮，她還跟金多美聊天談時裝。

Louise相隔多年再踏足時裝周，她說：「過往經常到外地Fashion Week睇騷，自己向Fashion icon進發，今次以演員身分出席，與過往有很大分別，以往當模特兒，欣賞靚衫之餘，亦會留意每個模特兒行Catwalk的英姿，會特別感受深，因為自己做過這行業，今次很難得獲邀睇這個騷，又坐第一行、與CEO﹑金多美一齊坐，很開心、興奮，所有衫好靚，邊看邊欣賞，因為自己讀Fashion design，會欣賞布料、設計等細節，其實我好享受睇騷，難得可以去巴黎及米蘭，現在我先到米蘭，遲些會到巴黎，寓工作於娛樂，可以當放假，吃了很多美食，遊覽很多地方及歷史古跡，希望可以去多些地方打卡留念。」

Lily Allen是Louise的超級偶像，難得有緣相見，Louise說：「很高興見到Lily真人，佢好nice，大家都有握手傾偈，去到後台又見到設計師，大家一起聊天，整個氣氛都很享受。」

Louise曾想過創立自己的品牌，她說：「看到設計師製作的過程，自己曾經做fitting model時，跟設計師周圍去，會去到製衣場看他們如何修改製作，自己慢慢學習及累積經驗，現在身分不同，我會有這個夢想，希望將來有自己的品牌，就算不是自己品牌，自己可以車衫，開一間cafe在一角賣自己設計的服裝，都會是自己的夢想之一。」

（即時娛樂）