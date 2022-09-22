美麗戰場｜陳瀅獲葉念琛「欽點」爭贏C位 陳山聰男一身分曝光 (19:20)

無綫台慶劇《美麗戰場》於10月3日起於翡翠台播出。除了之前劇集及人物系列宣傳片，今日官方發布全新宣傳海報，該款海報只有12個角色登場。

陳瀅獲安排企正C位，至於與陳瀅同企C位的還有陳山聰，由於劇集一直未公布男主角身分，山聰男一地位在海報中昭然若揭。

至於2人身旁則分別為劉佩玥（Moon）及朱晨麗，對於朱晨麗獲安排傍住山聰，網民揣測她是否劇中女二。另外陳曉華及蔣家旻亦各有各搶鏡，當中「瞓地」陳曉華不但S身形盡現，甫士亦是所有演員中最特別；之前宣傳片被冠以「觀眾最憎恨角色」的蔣家旻，繼續以高傲Cool爆Look「焰」壓群芳。

除了之前的7個角色，最新官方宣傳海報還有5個重要角色登場，除了曾於系列宣傳片中亮相的丁子朗，還有全新曝光的何依停、林盛斌、姜大衛及張馳豪。林盛斌一改平日嬉皮笑臉Look，改以霸氣造型亮相，甚有新鮮感。

談到首張宣傳海報，葉念琛坦言為展現劇集「戲」勢，刻意安排大堆頭12角色「大曬冷」，他笑言由於演員檔期頗難遷就，故單是拍攝也花了數天時間。談到網民指海報有《珠光寶氣》加《金枝慾孽》感覺，葉念琛笑言：「係呀，真係豪門恩怨嚟㗎，所以個Image最緊要係華麗同靚，晚禮服同踢死兔係必須嘅。」至於大眾關注的排位問題，葉念琛亦直認是幕後黑手，並露口風指排位亦與劇情及角色重要性有著重大關係。

（即時娛樂）