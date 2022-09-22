《曾經擁有》再參展 姜皓文向電影示愛 廖子妤與黑哥衣錦還鄉 (19:45)

由姜皓文、廖子妤、周國賢、陳靜及徐浩昌（肥腸）主演的電影《曾經擁有》（前名：電影痴漢）， 繼今年7月參展第19屆西班牙巴塞隆拿比克《亞洲夏日電影節》「競賽單元」後，將再於10月7至9日，參展由「亞洲電影學院大獎舉行」的《亞洲電影巡迴放映：吉隆坡站》作亞洲首映。

姜皓文對《曾經》於本年度獲邀參展兩個電影節感高興，他說：「《曾經擁有》其實比《翠絲》更早完成拍攝工作，亦係我在演藝路上，真正首次擔綱演出的電影作品，能夠參展電影節，是我人生中最大的鼓舞，是對我個人及我們團隊肯定，及令我繼續進步最大動力。戲中角色正正反映出我對電影癡迷，無論我遇到每一個角色，我都深愛沉溺於角色和電影當中。」

他又笑言自己人生一直與港產片談戀愛，最大的愛人是電影，第二才是老婆，他說：「回想起當時拍攝，我沒有太大壓力，因為故事主角就像我本人，角色要演腦退化症的人，有一定難度，需要做功課了解，藉此希望大家都能支持電影《曾經擁有》、支持『港產片』。」

廖子妤是該戲女主角，她說：「好開心可以參展，這部電影完成很長時間，終於可以上映和大家見面，這部電影是我第一次和徐梓耀導演、黑哥（姜皓文）和肥腸的合作，回憶中當時大家玩得很開心，那是很熱夏天，大家在緊絀拍攝條件下，完成了這部製作。最近我有幸和黑哥再度合作拍攝另一部電影，我們都談起《曾經擁有》，他一見到我便說：『嘩，你大個咗好多呀』，其實再度回看從前的演出，會覺得那時較清澀。《曾經》在馬來西亞放映，我和黑哥都算是衣錦還鄉，因著我們對馬來西亞都有深厚情感，希望吉隆坡的觀眾會喜歡這部電影。」

（即時娛樂）