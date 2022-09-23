聲夢傳奇2｜林奕匡自身經歷勉勵參賽者 實力派學員對決 (16:10)

無綫《聲夢傳奇2》將於10月2日（星期日）舉行決賽，本周六（24日）晚會播出準決賽10強戰的下半部分。準決賽對戰組合將根據錄影當日「學員人氣榜」最新排名、順序由第1至第5名對戰第6至第10名。今集出場有人氣榜排名第2位的XiX《NOBODY》，排名第8位的趙頌宜（Maggie）《精神分裂》、排名第3位的趙小婷（Pamela）《電燈膽》、排名第5位的黃洛妍（Janees）《溝渠暢泳》及排名第10位的彭家賢（Zayden）《阿士匹靈》。

Zayden雖然自節目開播以後一直表現低調，但在過往每一場對役均獲勝，連Janees也曾是其手下敗將。再戰昔日對手，Janees一身狂野露腰霸氣裝束未開聲已先贏氣勢，Zayden一身衣著亦不輸蝕。

Busking經驗的Zayden曾在其他電視台的首輪比賽中被淘汰，一度信心盡失。他說︰「嗰時覺得自己點都去到咁上下先畀人foul，點知第一輪就畀人foul咗，嗰次之後有諗過放棄。」現時全靠儲蓄生活的他公開感謝家人支持︰「屋企人叫我喺真係唔掂時，要同佢哋講。」導師林奕匡分享自己的「低谷」經驗勉勵Zayden：「我嗰時寫《高山低谷》，正係我人生最唔開心嘅時候，唔知將來係點樣，積蓄又冇晒。當時有人同我太太講好擔心我，問我會唔會做番幕後算，我聽咗有啲心噏。我就將嗰個感覺化為力量，證明畀人睇我得嘅。」

Janees則在參賽歌曲中投射了自身真實錯愛經歷。原來她之前曾錯愛渣男：「佢係第一次帶我去長洲嘅人，一個我好喜歡嘅人。佢用盡方法傷害我，包括背叛同精神上嘅暴力，仲會用好多方法令我覺得佢咁對我係我問題。我明知自己會唔開心，都要衝埋去，但我嗰時都仲係好陶醉。」

（即時娛樂）