陳思圻自爆拍《愛‧回家》被前輩爆粗問候 呂慧儀成嫌疑人︰又是我？ (17:31)

呂慧儀質疑陳思圻為何沒公開當日鬧她的前輩名字，強調自己雖有在劇中鬧人，但沒印象曾在鏡頭後鬧人。（資料圖片 / 鍾一虹攝 / 明報製圖）

呂慧儀、蘇韻姿、林淑敏、許家傑等今日出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動。呂慧儀與蘇韻姿均有份做周日港姐決賽的星級觀眾，呂慧儀笑言會避免騷性感嚇親人：「我穿什麼衣服要經兒子同意，所以走高貴路線比較好，現在開始收心養性，培養淑女氣質。」她指今屆候選港姐質素平均，對徐麟的爆炸頭印象深，並建議眾佳麗保持平常心，當晚表現好自己，不要給自己壓力。

監警會委員余黎青萍批評港姐泳裝少布，呂慧儀認為選美是讓佳麗展現內在美和體態美，反問港姐競選已辦了那麼多年，為何現在才批評。她說：「點解港姐辦了那麼多年，現在才這樣說？不著泳裝而又要展示體態美，該穿什麼？我覺得欣賞節目的人，心態很重要，不要太認真偏向某一方，希望大家從好的方面看。」蘇韻姿指全球選美活動均有泳裝環節，而且今屆港姐泳裝已算收歛，90年代選美的泳裝更性感。

曾在《愛‧回家》中飾演「細龍太」的陳思圻（前名陳偉琪）自爆曾在拍攝時被前輩以粗口指罵，呂慧儀成為嫌疑者。呂慧儀說：「又是我？我沒聽過這宗新聞，不知她指誰，為何她不開名？我在劇中有鬧人，戲外沒此印象，我通常只道出事實。」被問到可曾在拍攝時發脾氣，呂慧儀表示︰「每個演員都有情緒，但將情緒帶入劇就會影響表現，所以我盡量不會。」

（即時娛樂）