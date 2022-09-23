邱士縉陳瑞輝《野人老師》10‧3起播映 ViuTV首發預告片 (18:53)

MIRROR自7月28日的第4場紅館演唱會發生嚴重墜屏意外後，即時停工休息兩個月調整身心及疏理情緒，預計10月復工。ViuTV今日分別在官方facebook（fb）及Instagram上載MIRROR成員邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）主演的ViuTV新劇《野人老師》宣傳照及預告片，宣布劇集將於10月3日起逢星期一至五晚上9時半播放。

《野人老師》的fb帖子寫着︰「【ViuTV原創劇《野人老師》預告首發！10月3日起星期一至五晚9︰30教你愛上大自然🌳！】自然教學主導 ，位於坪澳灣嘅 「大地小學」準備開學🤗！校長鄭丹瑞話要收生，阿仔a.k.a.補習名師Stanley Yau邱士縉決定強勢加盟，加上Miss Hedwig Tam談善言幫忙，手牽手，以天空森林海洋作為教材，全副心機擺入教學之中！校長老師們面對家長，面對學生，究竟可唔可以教學相長，人人長知識，同時亦長快樂？仲有另一位補習名師陳瑞輝Frankie Chan，面對傳統教育又會點樣行，分數真係最緊要？想知呀？10月3日晚9︰30開學慢慢講你知！」

帖子發出後短短6個多小時已有超過2250個讚好，大批網民留言稱「終於可以見到MIRROR了」、「終於等到有自家劇，支持！更加期待之後嘅季前賽」、「期待鏡仔作品」、「非常期待皮皮同大表哥嘅演出」等。

（即時娛樂）