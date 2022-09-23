合演《武俠》粵劇專場 梁兆明望傳統中創新 梁非同敢於接受挑戰 (22:08)

粵劇四大文武生梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良，聯同花旦林穎施、梁非同，將於12月踏上西九戲曲中心台板，演出《武俠》粵劇專場及新編粵劇《呂布情傾貂蟬》。《武俠》六段折子戲以忠、義、勇、智、俠、情為題，武打動作連場，四生兩旦過往演出歷盡大小傷患，仍樂於挑戰難度，希望能吸引新一代觀眾入場欣賞。對於以傳承為大目標的粵劇新星梁非同而言，更是一大重任。出品人兼總策劃彭美施說：「希望他們肩負一份使命感，將最好的粵劇傳承下去。」

梁非同從小喜愛中國舞、跑步及跳繩，覺得粵劇是很優美的藝術，十分欣賞粵劇名伶白雪仙（仙姐）對藝術的執著，演出嚴格而認真的態度，早已決定成為粵劇演員。她畢業於八和粵劇學院青少年演員訓練課程，及後接受粵劇新秀培訓計劃訓練，繼而修讀香港演藝學院的粵劇表演高級文憑，同時擁有香港城市大學文化及遺產管理學士和香港中文大學文化管理碩士學歷。她投身粵劇界不單是因造型靚，還包括戲曲、文學、歷史、舞蹈及中國古典美，特別喜歡東方女人那種媚態，學做花旦時，在這方面探索中。

梁非同有11年演齡，但在《武俠》6名演員中資歷最淺，她面對師兄師姐演出有壓力，但今次是難得機會。她在兩段折子戲《周瑜赤璧建奇功》及《風塵三俠結義情》分別演小喬和紅拂女，她期待演小喬的舞劍，亦好奇演紅拂女要展現什麼身段，開心接受不同挑戰。

梁兆明擔演《楊忠保魂斷金山》、《風塵三俠結義情》兩段折子戲，他讚今次製作大且引入新元素，透過六個主題新鮮的折子戲，以不同人物及故事呈現給觀眾。他認為說：「粵劇需要按步就班，從保留傳統中尋求創新。」

宋洪波表示在梁兆明、李秋元兩位大哥面前，自己屬年青一輩。他在《周瑜赤璧建奇功》演周瑜，自問未敢演關羽：「以住演過好多角色，演關羽要很沉實和平靜，不能亂做。相信過多十年廿年，可能有機會演關羽，身為演員，希望做到多些角色及挑戰。」於《關公送嫂斬六將》演關羽的李秋元笑稱多謝宋洪波間接表揚他資歷深：「演員好花心，咩角色都想做，其實我是如願以償，因為很喜歡演關羽，好過癮。」

王志良擔演兩段折子戲，先演《趙子龍勇救阿斗》，體力上消耗比較大，再與好拍檔林穎施演出《多情種花前遇俠》，一文一武情緒起伏很大，要花點時間研究角色，希望出來效果好。去年他與林穎施演出的《呂布情傾貂蟬》再度重演，王志良對傷腿兼失聲的難忘經歷猶有餘悸，今次再演出期待又有點壓力，會多操練做足工夫演出。

林穎施當時遇到拍檔受傷兼失聲，是難忘經歷，令她極速成長，學習到在舞台上怎樣互補。她在《武俠》兩段折子戲《多情種花前遇俠》與《楊宗保魂斷金山》分別演霍小玉及穆桂英，4晚演3個角色，體力及心情上好大挑戰，亦是好好的享受。

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（即時娛樂）