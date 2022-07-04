男友留醫近2個月 好友心痛So Ching︰就算好難過 佢每日都掛住無事嘅微笑去見阿Mo (13:02)

MIRROR在7月底的紅館演唱會發生嚴重墜屏意外，被擊中的舞蹈員李啟言（阿Mo）目前仍在醫院接受治療。阿Mo父親李盛林牧師早前跟一班參與演唱會的舞蹈員會面，互相擁抱給予支持及鼓勵，阿Mo女友COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）亦有現身。舞蹈員好友形容So Ching瘦至皮包骨，疲態盡現，神情低落，仍反過來擔心他們，令他們痛心。

So Ching的好友在社交網發文，透露她眼中的So Ching的情况。她說︰「你們知道他們有多努力嗎？呢件事嘅發生對佢哋嚟講係一個地獄... 原本一個美好、甜蜜、充滿夢想的人生就咁被呢個不知道是否意外的『意外』糟蹋了... 但佢哋好努力地選擇了面對同振作... So Ching本來唔係一個好堅強嘅女仔，而呢件事發生後我哋所有人超級擔心佢，好怕佢自己一個人面對唔到... 但係事件發生一個月了，佢每一日都好堅持為身在醫院的Mo作任何準備、陪伴，就算好累，情緒唔OK，好難過，佢每一日都掛住『無事』嘅微笑，去見阿Mo，而我知道佢真係過得一啲都唔容易，試問一個女仔點樣面對到？佢真係好叻... 喺度好希望大家繼續關注呢一件事，唔好忘記呢件事，一個人嘅力量真係唔夠... 望吓到依家都未有人出嚟交代同負責呢件事？一個好好地嘅人生一夜變成咁... 只希望Mo、So Ching、佢哋嘅家人、Dancer們、佢哋身邊嘅人可以從回以前美好嘅人生... 還佢哋一個公道一個交代一個合理嘅原因，請繼續為堅強嘅Mo祈禱。」

So Ching轉發了帖子，留言︰「好感恩身邊有你一直在旁。」

（即時娛樂）