MIRROR復工在即 鏡粉促MakerVille盡快就意外交代清楚 勿讓12子成箭靶 (14:19)

MIRROR因7月尾紅館演唱會的墜屏意外而停工兩個月，調整身心及疏理情緒，預計10月復工。距離10月尚餘一星期，ViuTV昨天（23日）亦開始在官方社交網上載MIRROR成員邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）主演的新劇《野人老師》宣傳照及預告片，宣布劇集將於10月3日首播。意外發生至今接近兩個月，政府的「跨部門工作小組」仍未發表最後的調查結果，意外責任誰屬尚未有判斷。一班關心事件的鏡粉（粉絲暱稱）昨天發出公開信，稱事情真相未明，他們一直提出的3點問題亦未有人回應，質疑「復工只會讓12子在傳媒和公眾面前變成箭靶。這完全是對12子的傷害，拿他們的前途作賭注」。不過，鏡粉後來再發文，強調「唔係話唔應該復工」。鏡粉公開信全文如下︰

距離12子再次亮相於公眾眼前，還有一個星期，而事情發生至今已經56天。我們天天在傳聞流言滿天飛的世界裏，倒數。很想再見到12子，想見到他們的笑容：很想再見到12子，想見到他們在鎂光燈下發光發亮；然而，事情真相未明，所有涉事單位，包括主辦單位、承辦商、舞蹈工作室，要麼繼續擠牙膏講兩句，要麼神隱。

由始至終，我們要求的不過是（1）找出要為事件負責的單位；（2）提升表演者保障水平，讓12子和一眾表演在安全的環境下工作；（3）主辦單位可以出來面對公眾，交代善後方案。 在上述問題仍然無人回應，無人負責之際，究竟我們怎能相信12子，以及他們合作的伙伴，可以在安全的環境下工作，得到合理而足夠的休息與支援？更何況，十月鏡仔復工，是否意味著他們要面對傳媒和公眾不斷的追問

12子並沒有做錯，也許，不讓他們復工，是變相在懲罰他們。但是，事情一天懸而未決，演唱會事故一天是公眾話柄；鏡粉或許會體諒鏡仔的處境，但其他人呢？廣大的觀眾市民呢？他們會用怎樣的眼光去看鏡仔？公司不處理公關問題，不面對公眾，復工只會讓12子在傳媒和公眾面前變成箭靶。這完全是對12子的傷害，拿他們的前途作賭注。

12子復工，MakerVille仍然要承諾改善他們的工作待遇和確保他們在安全環境下工作；

12子復工，MakerVille仍然要面對公眾，交代事件；

12子復工，政府調查小組仍然要盡快調查演唱會的整體問題，釐清一切涉事單位，包括涉事工程公司的責任；

12子復工，涉事的舞者和工作人員仍然需要真相，需要交代，需要得到應有的尊重與賠償。

我們只希望，鏡仔日後能再次昂然踏上舞台，不用再顧慮自己和工作伙伴的安全，也不用再擔心傳媒與觀眾的疑問。這幾年，香港人從鏡仔身上得到久違的歡樂，鏡仔和他們身邊的舞蹈員，都應該得到更公平的對待。#公司問題公司解決 #責任不在12子 #針對公司不針對任何一位鏡仔 #對準問題 #可不可盡快將交代説清楚 #極不想一拖再拖

（即時娛樂）