你是我的後援會｜張繼聰白只分享肉麻兄弟情 小時候會手拖手瞓覺 (15:44)

張繼聰、白只在ViuTV節目《你是我的後援會》中分享他們的兄弟情。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

張繼聰與白只是17歲時在香港演藝學院求學時就認識的好朋友，兩人日前在ViuTV節目《你是我的後援會》中分享兄弟情。

他們被問到每逢情緒低落會否第一時間找對方時，張繼聰重提20幾歲時與謝安琪婚後所承受的負面攻擊︰「我是，可能我長期比較脆弱。20多歲時，那時經歷的事幾大鑊，結婚、加入樂壇、很多輿論等事情。我20幾歲遇上那些事，父母幫不了我，沒有人能幫我，那時覺得所有人都想我死。我有一刻覺得世界幾大，我也無法逃離，今次死定了﹗我然後落樓打電話給他（白只）傾訴，也有說過當時想做傻事，寫了封遺書打算傳給他，最後當然沒有這樣做。不過，我翌日不知為何不小心傳了給他。」張繼聰問白只可記得此事，白只笑了笑否認︰「不記得，沒有這回事。」

張繼聰很感謝白只在他經歷難關時陪伴在身邊︰「每次都只有他在我身邊陪我渡過，已經足夠了。幸好有他，不然沒有其他人可以分享。他其實救了我很多次，如果我的人生沒有他，我想有很多難關我真的會撐不過去，所以我經常覺得自己很幸運。」

兩人在節目中自爆常向對方說「I Love You」。張繼聰說︰「現在收斂了一點。讀書時間，他有時會叫我惜他，但是兄弟情的那種。」白只鬧他不能什麼事都拿出來說，但轉頭又自爆小時候去張繼聰屋企，兩人會手牽手睡覺。張繼聰澄清︰「不是，有時候他問『可否試試牽着我的手』，沒有意思的，冤家情侶就會這樣。想知道我們有幾肉麻，應該去問我們的另一半，我們的癡情近乎會被人鬧。」

（即時娛樂）