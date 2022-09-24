港姐2022︱邢慧敏奪友誼小姐 陳瑞菱泳衣設計遮腹部疤痕 (18:54)

邢慧敏先拔頭籌獲頒「友誼小姐」 ; 陳瑞菱身穿的泳衣設計完全能遮掩其腹部手術疤痕，而徐麟說專心備戰，未留意被網民踢出三甲之選的報道。（劉永銳攝 / 明報製圖）

《2022香港小姐競選》決賽明晚（25日）假紅館舉行，19位佳麗今日穿上桃紅色泳裝現身進行總綵排，並互選友誼小姐，結果由13號邢慧敏奪得。上月曾染疫的邢慧敏自覺康復後不夠中氣，希望不會影響狀態。

11號馮嘉敏、14號梁超怡及15號張光怡被傳為內定三甲，3人均表示不清楚，只專心應付賽事。馮嘉敏強調她沒有背景，不明白為何會被指是內定三甲佳麗；梁超怡亦表示她沒有請「打手」為自己在網上炒熱話題。

曾被捧為大熱的1號徐麟和3號陳瑞菱，被指遭網民踢出三甲之列。陳瑞菱稱有留意報道，但沒介懷，亦未有影響其信心。她說︰「最緊要靠自己，全力以赴做好，就不會後悔。」談到她曾揚言恨奪得的「友誼小姐」獎落在邢慧敏手上，陳瑞菱稱未有意外和介意：「我沒說過想成為友誼小姐，得不到獎也不失望。邢慧敏是應得的，她很友善及有親切感。」談到其身穿的泳衣設計完全能遮掩其腹部手術疤痕，陳瑞菱說是大會安排。徐麟未留意自己被網民踢出三甲的報道，揚言要專心訓練迎戰，不想被報道影響狀態。

《2022香港小姐競選》統籌經理何小慧指舞台設計有機關裝置和升降台，已獲政府嚴格規管的批准，佳麗不會被吊高或需吊威也。

（即時娛樂）