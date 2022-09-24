李施嬅為首張EP開簽唱會 陳山聰驚喜現身 盼有機會合唱 (19:16)

李施嬅今日為其首張EP舉行簽唱會，《金宵大廈》拍擋陳山聰驚喜現身，送花之餘更自掏腰包買了10張唱片支持。施嬅見山聰眼紅紅、聲線沙啞，追問下才知道他拍完通宵戲，即使欠休息仍趕來支持，十分感動。

施嬅受訪時表示早已預留編號0001的EP送給山聰：「《相愛萬年》這首歌是《金宵大廈2》插曲，山聰又幫我拍MV，他是超級好拍檔，所以第一張EP一定要送給他。」她笑言不怕未婚夫呷醋，因對方要求獲得的EP編號是999，貪有長長久久的意思。施嬅自言入行10幾年才出唱片，為了更有意義，決定將收益捐作慈善用途。她被取笑跟其他歌手爭飯碗時說：「沒有飯碗可以爭，我拍戲為主，唱歌是甜品，有時間先做。唱歌沒錢掙，還要蝕錢。」

山聰透露施嬅自掏腰包請他拍MV，希望下次能一齊推出合唱歌。他說︰「其實我們拍《金宵大廈》時已想合唱，但夾不到時間。我構思了一個愛情故事想找施嬅合作，可以唱主題曲，但不知她有沒有檔期。她現在拍荷李活片，怕要她卑躬屈膝跟我拍戲，哈哈。」施嬅笑言要找山聰的兩歲兒子Jaco作曲，山聰笑指兒子暫時可以結他伴奏。

（即時娛樂）