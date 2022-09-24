陳思圻演性感角色守底線 張明偉唔靠家人經濟資助 (21:00)

香港開電視特備節目《Summer Girls 2022》主持陳思圻（前名陳偉琪）與張明偉是新配搭，兩人皆曾在無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》演出，分別飾演「細龍太」和「佐治」，成功入屋引起觀眾留意。劇中兩人少同場演出，只是點頭之交，因為先後離巢而在開電視合作主持節目。《Summer Girls 2022》明晚播映，跟港姐正面對撼。陳思圻2013年參選港姐是話題佳麗並打入五強，節目中她跟參賽的Summer Girls 分享個人實戰經驗，而聲稱看靚女經驗豐富的張明偉則負責搞氣氛。

兩人皆經歷過圈中浮浮沉沉日子，31歲的陳思圻對娛樂圈仍有一圑火，未想過放棄事業即刻嫁人。自爆之前合約沒有穩定底薪，跟現在分別不大，不介意演性感角色。她說：「我從來不覺得自己性感，如果有角色要我穿少布，則視乎劇本需要和意識，底線是3點不露。」陳思圻沒有問堂哥陳瑞輝（Frankie@MIRROR）意見，因知他早前演唱會發生意外，不想打擾所以沒有刻意聯絡對方，不過有靚女的節目，相信不通知他都應該撐場。

33歲的張明偉離開效力11年的無綫，離開主因是想人生繼續向前行，好好享受自由身工作，最開心做自己喜歡的不同嘗試。堅持有自己音樂信念的他說：「沒有簽大公司背後支持，會自資出歌年底面世。為維持生計，我接散工、拍網上短片、做裝修，還有機會試拍電影，希望有更多體驗。」現時收入全靠自己沒有底薪，雖然稍欠安全感，強調沒有依賴家人經濟資助。他覺得天無絕人之路，做人不能怯，怯就輸一世！

（即時娛樂）