陳淑芬澄清張國榮比梅艷芳早入行 明年為哥哥辦最後一次公開紀念活動 (21:39)

明年是張國榮（哥哥）逝世20周年，他生前的經理人陳淑芬（陳太）接受車淑梅主持的香港電台節目《舊日的足跡》訪問，談到正籌劃哥哥逝世20周年演唱會，她表示：「疫情下，好多海外歌迷未能來港紀念。在這特別的日子，他們一定會來。除演唱會外，我還籌備展覽、訂製紀念紙鶴等活動，希望令歌迷的旅程更加豐富，有滿滿的回憶。」她指這將是她最後一次為哥哥舉辦公開活動，「當年哥哥離世，歌迷要我搞紀念活動，但（當時）我真的不能看到有關他的東西，心好痛！我說10年（後）吧，結果我在5周年時候做了，10周年仍有能力又辦了。今次20周年活動，我在能力範圍之內會盡力而為，也希望『後榮迷』可以更了解他。我要宣揚哥哥的真善美和追求完美的精神，往後的日子如何就是天意了。我現在的人生新目標，是為有趣的人做有意義的事。」

陳太表示今年終於衝破心理關口，重回以往經常和哥哥張國榮光顧的餐廳。她說：「快20年了，我一直避開那個門口，那是一個『好心痛』的地方。今次我請家人陪我去一次。我覺得哥哥從未離開過，他喜歡坐在那兒，我要重試和他High Tea的感覺。」

電影《梅艷芳》有提及哥哥的事，陳太表示當時因母親剛去世，她心情不好，未有第一時間欣賞。之後有很多朋友問她戲中的情況是否真有其事，例如哥哥和阿梅（梅艷芳）誰先入行？她於是去看了，她說：「前半段有關華星的不太正確，片中指黎小田見到Anita（梅艷芳）的才華交上名片約見，其實當年小田、我和我的丈夫David是負責新秀試音，梅媽媽到來交上梅愛芳的申請表，她說還有另一女兒唱歌幾好，David就說不如請她也來參加。」她續說：「其實哥哥1977年參加麗的電視亞洲歌唱大賽獲亞軍而入行，是1981年華星唱片公司成立之時簽約的第一位歌手，梅艷芳則於1982 年參加新秀。此事激發了我，我入行接近50年，為免以訛傳訛，我要將我見證過的歷史記下來，讓後人得以求證和參考。我知道投資者是很有心，雖然那只是一部電影，觀眾當故事看，但以後會影響很多人以為那是事實，而那並非事實。我也希望有一套關於哥哥的電影，真實地講述他的故事。哪一位演員最神似？好難，真的好難有人具有他的神韻。」

陳太也曾是羅文的經理人，她最近為羅文舉辦紀念音樂會。談起2002年羅文離開的那一天，陳太當時在武漢工作，消息傳來令她情緒失控。「轉眼20年，羅文兩位姊妹提起後，我決定為他舉行紀念演唱會。後來發覺原來很多人也希望可以做到（紀念演唱會），又幸運地預訂到場館。」

羅文胞姊譚文玉和胞妹譚明玉身在廣州，接受車淑梅電話訪問。譚文玉說為這位巨星弟弟感到光榮，她曾催促弟弟結婚，羅文卻說：「如果我結婚，你們不一定可以來香港探我，因為到時我要問准老婆；我未結婚，你們喜歡何時來則由我話事！」

（即時娛樂）