Netflix新片 麗絲阿斯頓換屋擦出愛火 JLo演辣媽片段曝光 (15:22)

影視串流平台Netflix周六（24日）起一連兩天透過YouTube舉行「Tudum：2022年Netflix全球影迷盛會」，香港時間今日凌晨1時開始預告歐美製作，其中公布了明年上映新片的花絮片段。最近第四度結婚、歐美傳媒暱稱為JLo的歌影視三棲女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez），主演的新片《The Mother》，Netflix宣布明年5月上映，並發放預告片段，可見JLo化身身手敏捷的媽媽保護女兒。故事講述一名前殺手媽媽，為了保護早年疏遠的女兒，不惜一切。該片由《花木蘭》妮姬卡路（Niki Caro）執導，《寫我深情》約瑟費恩斯（Joseph Fiennes）及《詭老》加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）亦有份主演。

另一Netflix新片《換屋假期》（Your Place or Mine）由金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）伙拍《喬布斯》男星阿斯頓古查（Ashton Kutcher）主演，講述住在洛杉磯的單親媽媽Debbie過着一成不變的生活，Peter則居住在紐約，生活多姿多彩，這對好友決定換屋一周，沒想到人生從此改變。《換》片在Netflix影迷盛會兩名主角現身，並預告該片明年2月10日情人節檔期上架。

（即時娛樂）