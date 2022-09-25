港姐決賽｜曾志偉相隔10年再任司儀 王賢誌臨時缺席：今晚在家做觀眾 (17:27)

陳百祥和曾志偉相隔多年再任港姐決賽司儀；王賢誌原本也是港姐決賽司儀之一，但他今午自爆今晚要留家做觀眾。（資料圖片/Ig圖片）

《2022香港小姐競選決賽》今晚（25日）紅館舉行，今年適逢港姐50周年，司儀陣容鼎盛，包括鄭裕玲﹑曾志偉﹑陳百祥﹑鄭丹瑞﹑陳欣健﹑王賢誌（Vinci）﹑錢嘉樂﹑森美﹑崔建邦﹑麥美恩﹑陸浩明﹑馮盈盈﹑丁子朗和周嘉洛。今次亦是志偉近10年來，再度擔任港姐司儀，亦是陳百祥6年來再次擔任港姐司儀。

另外，Vinci今午在社交網限時動態自爆今晚將留在家中做觀眾，但未有解釋原因，他寫道：「世事又再度令人始料不及意想不到，今晚我將會留在家中做觀眾 #又一次surprise」。

《明報》求證Vinci是否確診？他稱今次是莫名其妙的「中招」，他擔任港姐司儀故要做核酸檢測，而結果是初陽，變「紅碼」人士兼要隔離故缺席今晚港姐司儀工作。Vinci稱由於曾確診故習慣經常做快測，他連日快測也是陰性，兼且完全沒有不適感覺。他在家用不同品牌再快測，全部也是「一線」，他苦笑說：「可能核酸檢測真係好敏感，下次有機會再參加港姐工作啦！今晚港姐司儀陣容強大，所以不會有大影響。其實我已經隔離咗多日，明日可以出關了，趁這幾日隔離，我在家中也處理了很多工作。」

（即時娛樂）