So Ching每日穿男友阿Mo衣服解思念之苦 (17:38)

So Ching好友在社交網發文，稱So Ching穿上男友阿Mo衣服以解思念之情。（Ig圖片）

MIRROR紅館演唱會墜屏意外被擊中的舞蹈員李啟言（阿Mo），目前仍在醫院治療，阿Mo爸爸昨日再發出代禱信，稱兒子還有少於4星期便可除掉頸箍，康復進度比預期中快。

阿Mo女友兼COLLAR成員蘇芷晴（So Ching），衣不解帶照顧男友，又時常在社交網隔空鼓勵對方，被網民封為最佳女友，而So Ching的好友昨天（24日）亦在社交網發文，並透露自阿Mo出事後，So Ching一直穿上男友衣服以表思念：「望著這個傻女孩，每一天都穿上她男朋友的衣服，因為朝思暮想，思念每天睡在病床的男朋友。彷彿，穿上還有他氣息和氣味的衣服，就感覺他仍在家中，仍像每日般一起過着吵吵鬧鬧的日子。

縱使壓力再大，心力交瘁，她都很努力地面對。她為他打點一切所需，默默地陪伴他打這場仗。」

友人又表示阿Mo曾不小心向So Ching發脾氣：「『今日他不小心發了我脾氣。』有一天她扁着嘴對我說。『我冇事，其實我以前都也是這樣發他脾氣的。』

她的口裡總掛著『我沒事』這句，但我知道沒有人能理解到她內心所有洶湧而來的情緒。這種心痛，很無奈，但原來也都只能逼不得已地接受。

Mo他每日承受着常人不能理解的痛苦，平時內心十分平靜的他，偶爾心情覺得煩悶也是很正常。

相比起『克服』陰霾等詞，對Mo而言，有可能下半輩子只能漫長地『無奈面對』現實對他的殘酷。」

同時該友人希望有關方面作出合理交代：「抱歉未能做到心如止水，作為一位舞者，作為第一身共同經歷見證這一切的朋友，此刻我只想翻騰怒吼：

『過咗差唔多兩個月啦！請問負責單位肯出嚟交代未？！』資本有權力保護，可以去犯錯、疏忽，但代價可以是一條人命、一個人嘅終身自由。

那麼，我們呢？誰來保護我們？Mo和他的家人、以及So Ching，難道不deserve一個合理的交代嗎？」

So Ching亦轉發好友長文，並慨嘆表示：「無人會想在無原因下的情況下日日提住，我只係想多謝陪伴咗我兩個月嘅朋友。」

（即時娛樂）