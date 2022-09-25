聲夢傳奇2｜趙小婷靠賴慰玲特訓 成功撼贏Ben妹趙頌宜 (19:02)

無綫《聲夢傳奇2》昨晚（24日）播出準決賽十強之戰下半部分，有劉詠彤（Angel）對戰XiX、趙祥誠（Ben）胞妹趙頌宜（Maggie）《精神分裂》對戰趙小婷（Pamela）《電燈膽》、黃洛妍（Janees）《溝渠暢泳》對戰彭家賢（Zayden）《阿士匹靈》。

XiX跳唱《NOBODY》曬舞功和唱功獲好評，以16比9揮低Angel。熱門的Pamela雖然唱功了得兼聲線甜美，卻一直情感欠奉。製作組為幫助Pamela，請來實力演員賴慰玲為她上演技課，又找來已被淘汰的學員陳昊廷充當「哎吔男友」助投入感情。特訓期間，賴慰玲再三大聲強調「唔要技巧」，一度激動到拍枱。經過多番嘗試及討論，Pamela想出「物理移情大法」，高舉椅子增加肉體上痛苦，再將痛苦由外移內轉化成情感，最終以16比9勝出。評審張佳添形容Maggie與Pamela是「魚蛋粉與雲吞麵」的對決︰「Maggie聲音穩定性爭啲，即係魚蛋粉啲魚蛋唔夠彈牙。Pamela係高質雲吞麵，內心戲入晒去。」

從未輸過的Zayden雖然發揮超水準，卻不敵Janees。Zayden笑言輸得心甘命抵，並感觸地感激《聲夢2》舞台帶給他美好回憶。他說：「我26歲仲係一事無成，喺呢度我起碼搵到存在價值。」

（即時娛樂）