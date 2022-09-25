與張致恒結婚3年感想 區燕雯開心失望想放棄百感交集 (20:43)

（左圖）雯雯分享十多年前跟偶像Steven的合照，（右圖）現在他們已組成五口之家。（資料圖片 /網上圖片）

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）結婚3周年，兩人育有三子，大仔天寶、二仔天牧及細仔天朗。他們婚後屢傳經濟問題，Steven被爆劈腿與欠債等傳聞影響事業陷低潮，雯雯也在社交平台放負，跟老公意見不合鬧離婚，幸箍煲成功，一家五口整整齊齊。日前網上流傳Steven在內地商演大走音的短片，他事後解釋當日喉嚨不適影響，自嘲唱得好難聽。

Steven跟雯雯於2019年9月2日登記結婚，雯雯曾是Steven的粉絲而展開戀情，今日雯雯在社交平台上載十多年前，自己是Steven粉絲身份跟偶像的合照，說3年婚姻生活感受並為老公打氣。她形容結婚3年是平平靜靜度過，寫道：「三年婚姻，有開心、 有傷心、 有失望， 亦有想過放棄。但係見到一個大細路，一日一日嘅轉變，為咗家庭願意作出改變，嘗試一啲從來未試過嘅生活。為咗維持屋企，願意日日30幾度企喺廚房走來走去，甚至洗碗洗廁所做清潔，一概都唔介意。每日放工返到屋企，依然繼續照顧小朋友、做家務，每晚氹個仔氹到5:00瞓覺，第二日八點起身返工，都依然每日堅持繼續。」

「雖然生活依然未能夠平穩，但係我相信只要一家人唔放棄，日子一定會過。呢一年你喺香港，返工放工，陪小朋友踩下單車玩吓，知道你依然好掛住唱歌，我相信總有一日，一定會再有機會表演俾屋企四個粉絲睇。」

「張致恒只要你堅持唔放棄 ，冇人會放棄你。你唔需要人去睇好你，人哋要睇死你，你繼續堅持做好你自己就足夠。💪」

（即時娛樂）