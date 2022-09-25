港姐決賽｜曾志偉強調泳裝問答環節不變 身高限制只能咁望︰唔好歧視我 (21:56)

曾志偉未受監警會委員余黎青萍的言論影響，繼續主持港姐的泳裝問答環節。（無綫電視網上視頻截圖）

曾志偉強調他因身高只可水平線地望住佳麗，希望大家不要歧視他。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

監警會委員余黎青萍批評現時電視及電影的色情暴力元素泛濫，同時指無綫電視的《香港小姐競選》泳衣問答環節，指佳麗們「少布到不得了」、「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要著三點式答問題呢？我真係唔明」，一番言論惹起熱議。

《2022香港小姐競選決賽》今晚（25日）假紅館舉行，曾志偉、鄭丹瑞、陳欣健及陳百祥（阿叻）繼續主持佳麗的泳裝問答環節。志偉先說︰「泳裝環節係我哋香港小姐嘅靈魂，所以今年要搞得特別啲。」阿叻問︰「有幾特別呀？係咪要啲佳麗着羽絨出嚟？」陳欣健接着說︰「唔係呀嘛，畀人哋彈兩句就要搵啲羽絨遮住晒？」

志偉笑答︰「我都驚㗎﹗我係驚啲人走晒呀，所以今年係唔同。嗱，我哋時代在變，泳裝不變﹗」鄭丹瑞瞪大雙眼對志偉說︰「人哋話你咁樣望住啲佳麗。」曾志偉自嘲︰「咁我嘅高度係只能望到咁，我夠想好似你咁高，由高望落去。大佬，唔好歧視我﹗」鄭丹瑞笑指他支持佳麗著羽絨出場，但出場後可以把羽絨除掉。

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（即時娛樂）