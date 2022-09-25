出爐港姐冠軍林鈺洧自覺表現未達標 當選後最想瞓場好覺 (23:46)

《2022香港小姐競選》三甲出爐，冠軍是林俊賢女兒林鈺洧，亞軍是許子萱，季軍則由梁超怡奪得。林鈺洧受訪時坦言對得獎感驚訝︰「因為我唔係好滿意自己嘅表現，冇諗過會係我得獎。可能我對自己要求有點高，所以對自己苛刻啲，乜嘢都未達自己預期嘅標準，問答方面嘅時間控制得冇理想中咁好。」

她表示爸爸林俊賢身在內地工作，因為不想隔離未有回港支持，但應該已從香港的朋友口中得知她得獎。林鈺洧說當選後最想睡一場好覺︰「呢個參選嘅旅程實在有啲攰，雖然係一個好美好嘅回憶，但對我來講係好攰，因為我從來都冇乜點樣參加過比賽，呢次都算係第二個最大嘅比賽，所以有啲攰。」被問到將來可會入行做藝人時，她說︰「我係對所有嘢持開放態度，唔會局限自己一定要做某啲嘢，但係我最想做都係慈善方面嘅嘢。」

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（即時娛樂）