落選佳麗陳婉怡被紙炮彈中左耳 統籌經理何小慧稱情况OK (00:04)

落選佳麗（5）陳婉怡在今晚《2022香港小姐競選》尾聲時被紙炮彈中左耳，《2022香港小姐競選》統籌經理何小慧表示陳婉怡被炮彈的蓋彈中手臂和耳朵，耳朵被擦到，手臂就有點紅，不是很嚴重，工作人員立即為她塗上燙傷膏，目前情况OK，沒有大礙，但穩陣起見會安排她去看醫生。她強調陳婉怡被彈傷非工作人員失誤，或許是佳麗們在台上偏離了原定的路線。

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（即時娛樂）