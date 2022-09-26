梁超怡成有紋身而獲獎港姐 雙料亞軍許子萱滿意自己表現 (00:17)

2022年香港小姐三甲塵埃落定，雙料亞軍許子萱被問到對結果會否感失望時？她說：「我專誠返港參加比賽，冇太大期望，當嚟玩下同體驗舞台，行到咁遠已經好開心，亦戥冠軍（林鈺洧）開心，我仲開心係攞咗國際親善小姐獎，因為可以代表香港，將香港宣傳給全世界，對我嚟講係好寶貴經歷。（輸在什麼？哪環節做得不好？）所有嘢有進步空間，但我對自己努力，3個月嚟成果都好滿意。（曾志偉窒你擦鞋？）我對當時答案幾滿意，我鍾意鍾楚紅師姐，身邊有朋友話我同佢幾似，抽到個牌攞咗嗰條問題，幾有緣分。（受負面新聞影響？）我覺得冇乜嘢，傳言就係傳言﹑新聞就係新聞，睇番自己表現，都係好滿意嘅。」

雙料季軍梁超怡被問到是否滿意名次時，她說：「入到5強都開心，入到三甲同攞兩個獎都開心。（表現如何）每個人都有自己優點及發光點，只不過睇評判口味。（最想做什麼？）食嘢，呢幾個月食得清淡同好少，冇乜時間食嘢，想食火鍋及壽司。（是否覺得紋身影響到分數？）一開始有少少覺得，但我唔受外界新聞影響，最緊要做好自己。（開創歷史有紋身嘅港姐獲獎？）可能打破咗50年魔咒，自己都開心，但我覺得評判會注意其他。（留港發展？）睇公司安排。（想留娛樂圈發展？）當然有。」

（即時娛樂）