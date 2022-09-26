友誼小姐邢慧敏為10強不入感失望︰唔知自己輸乜 (00:24)

《2022香港小姐競選決賽》中獲頒「友誼小姐」的邢慧敏十強不入，她受訪時坦言失望，不知道自己輸在什麼。她說︰「大家都好似戥我好失望，大家都睇好我？咁係咪要問吓啲評判點解要淘汰我？ 我最唔滿意同冇信心係口才，但今日舞台冇乜要同大家講嘢嘅部分，我又唔係好知道自己邊啲部分做得唔好，所以唔知自己輸乜嘢，可唔可以叫評判話畀我聽。」

對於口才比自己差的也能打入五強，邢慧敏認為評判會看佳麗的整體表現，不只在台上，還有私下的相處及其他表演。她說︰「講真，我有少少失望，但冇唔甘心。」邢慧敏不信自己是被負面新聞影響，認為謠言止於智者。她希望日後有機會做主持或拍戲，擺脫只擺甫士影相的花瓶形象。

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（即時娛樂）