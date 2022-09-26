《別擔心親愛的》美國首周末收1.48億票房稱冠 (14:54)

奧莉菲亞維特（左）被指與科倫絲佩芝（右）不和，但無損《別擔心親愛的》票房表現。（劇照）

《創戰紀》女星奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）演而優則導，第2次擔任導演的新片《別擔心親愛的》（Don't Worry Darling），《黑寡婦》科倫絲佩芝（Florence Pugh）和男團One Direction出身的哈利史泰敖（Harry Styles）主演，卻傳出不少是非，包括科倫絲被指與奧莉菲亞不和。不過是非似乎無礙該片在美國的開畫成績，上周五（23日）上映，累計3天首周末票房1900萬美元（約1.48億港元），成為票房冠軍之外，據報加上海外進帳，近3000萬美元，幾乎已封蝕本門。至於為續集年底上映而重新登場的修復版《阿凡達》，首周末亦收1000萬美元，成績不錯。

另一方面，早前有消息稱奧莉菲亞維特與科倫絲佩芝在片場大喊大叫爭吵，《別擔心親愛的》40名劇組人員周六（24日）聯署發表聲明稱絕無其事，又讚奧莉菲亞是很好的領袖及導演，在製作電影的過程中親力親為。據報參與聯署的包括《別》片編劇和監製Katie Silberman、攝影師Matthew Libatique及服裝設計師Arianne Phillips等。

（即時娛樂）